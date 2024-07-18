Конституционный суд назвал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой

Конституционный суд России признал, что эвтаназия бездомных животных может быть использована только в том случае, если существует угроза безопасности людей. По данным РИА Новости, ссылающегося на решение суда, это единственное основание для применения данной меры.

Субъекты РФ имеют право определять условия для размещения животных в пунктах временного содержания, которые не являются приютами. Однако умерщвление бездомных животных является «исключительной мерой, которая может быть оправдана только тогда, когда другие меры не могут обеспечить необходимый уровень защиты человека, его прав и свобод, а также общественной безопасности», говорится в материалах.

Конституционный суд подчеркнул, что загруженность приютов или оптимизация бюджетных расходов не могут служить основанием для эвтаназии бездомных животных. Это противоречит конституционным гуманистическим принципам, говорится в заключении.

Суд также напомнил, что на федеральном уровне установлены универсальные принципы обращения с бездомными животными: их отлов, вакцинация, чипирование, возвращение здоровых и неагрессивных животных в места отлова и передача их новым владельцам или содержание в приютах. Регионы получили право устанавливать свой порядок, учитывая конкретные географические, климатические и социально-экономические факторы для более эффективной защиты населения.