news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 16 октября 2023 14:47

Конституционный суд Грузии разрешил запустить процесс импичмента президента Зурабишвили

Скопировать ссылку

Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение главного закона страны президентом республики Саломе Зурабишвили. Таким образом, суд разрешил начать процедуру импичмента, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года, во время зарубежных рабочих визитов, отправилась на встречи с европейскими лидерами «без согласия правительства». Согласно Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет правительство. В результате суд установил, что данное действие является нарушением главного закона страны.

Для импичмента необходимы голоса 100 депутатов. Если вердикт пройдет через орган законодательной власти, президент будет считаться отстраненной от должности.

#Грузия
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100