Конституционный совет РТ за период работы получил более 100 обращений граждан

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В Конституционный совет РТ за период его работы, с 2023 года, поступило более 100 обращений граждан. Об этом сообщил председатель Конституционного совета республики Ильгиз Гилазов на восьмом заседании Госсовета РТ.

«Анализ поступивших обращений выявил проблему недостаточного правового просвещения граждан: большинство заявителей не понимают механизмов работы государственных органов и принципов разделения власти. Граждане не знают о существовании организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь населению, юридических клиник при вузах, удивляются возможности направить обращения через портал государственных и муниципальных услуг», – рассказал он.

Гилазов отметил, что много обращений поступает по вопросам наследования, оспаривания тарифов на проезд в общественном транспорте. Также были обращения с просьбами признать недействительными гражданско-правовые сделки.

По его словам, большинство заявителей используют электронные каналы связи. Почтой в основном пользуются татарстанцы старшего возраста и граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы.

«Процедуры рассмотрения обращений достаточно демократичны – форма обращений не содержит жестких требований. Рассмотрение поставленных в нем вопросов происходит в относительно свободной форме», – отметил Гилазов.

Конституционный совет выносит заключения о конституционности или неконституционности законов республики или их отдельных положений; нормативных правовых актов Раиса РТ, Кабинета Министров и органов местного самоуправления.

Конституционные советы в составе законодательных органов власти созданы в Адыгее, Башкортостане и Республике Саха (Якутия). В отличие от них, Конституционный совет Татарстана – постоянно действующий государственный орган республики.