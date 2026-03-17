Конституционный совет РТ хочет расширить мониторинг по соблюдению норм закона

Конституционный совет РТ планирует изучать правоприменительную практику, судебные решения, материалы СМИ, результаты социсследований и экспертные заключения на соответствие нормам Конституции РТ. Об этом сообщил председатель Конституционного совета РТ Ильгиз Гилазов на 19-м заседании Госсовета РТ.

«Если будет выявлен пробел или противоречие, совет подготовит доклад с предложениями по устранению нарушений и направит его в органы государственной власти, органы местного самоуправления, ответственные за разработку и реализацию нормативных правовых актов. Мы планируем изучать не только сами законы», – сказал он.

Государственный Совет РТ в прошлом году принял изменения в законе «О Конституционном совете Республики Татарстан». Благодаря этому совет получил право по своей инициативе осуществлять мониторинг нормативных правовых актов.

«Механизм мониторинга позволил нам самостоятельно выявлять несоответствия регионального и муниципального законодательства Конституции республики», – подчеркнул Гилазов.