Конституционный совет РТ сможет проводить мониторинг нормативно-правовых актов

В Татарстане расширили полномочия Конституционного совета. Он будет проводить мониторинг нормативных правовых актов республики и органов местного самоуправления муниципалитетов на их соответствие Конституции РТ. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 16-м заседании парламента республики.

«В настоящее время Конституционный совет не может выступать инициатором осуществления мониторинга нормативных правовых актов. Объем его работы связан с наличием запроса либо обращения. Законопроект разработан в целях совершенствования деятельности Конституционного совета республики, расширения сферы его полномочий», – рассказал заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

Результаты мониторинга нормативно-правовых актов Конституционный совет будет направлять в госорганы республики и муниципальные образования. В его заключении может содержаться рекомендация по совершенствованию правоприменительной практики.

Такие заключения должны будут рассматривать должностные лица, принявшие нормативно-правовой акт. Должностное лицо в течение трех месяцев со дня получения документа должно проинформировать Конституционный совет и Раиса Татарстана о результатах его рассмотрения.

Конституционный совет РТ – постоянно действующий государственный орган республики. Его деятельность направлена на укрепление конституционной законности.

Конституционные (уставные) суды регионов России 1 января 2023 года были упразднены. В Татарстане вместо него был создан Конституционный совет.