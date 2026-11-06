6 ноября 1992 года Верховный Совет Татарстана принял Конституцию республики. В этом году Основному закону исполняется 34 года. Его утвердили на год раньше Конституции России, в непростых политических условиях.

Член Конституционной комиссии, работавшая в ее составе с 1990 года по ноябрь 1992-го, Зиля Валеева отметила, что принятие Конституции стало продолжением Декларации о государственном суверенитете.

«Провозгласив новые принципы в Декларации, республике необходимо было закрепить их, внеся изменения в Основной закон, - вспоминает член Конституционной комиссии (с 1990 года по ноябрь 1992 года) Зиля Валеева. - В целом общественно-политическая ситуация была переломной — мир стремительно менялся, и в этих условиях возникла острая потребность в новом Основном законе. Он должен был четко определить правовые рамки и параметры дальнейшего развития, установив, по каким именно правилам республика будет жить и работать в будущем», – сказала она.

Конституционную комиссию создали в 1990 году. Ее возглавил Государственный Советник Татарстана, первый Президент республики Минтимер Шаймиев. Над Основным законом работали ученые, политики и общественные деятели, однако его разработка стала общим делом жителей республики. За два года в комиссию поступило более пяти тысяч предложений и поправок от граждан.

Конституция Татарстана состоит из семи разделов, четырех глав и 126 статей. Каждое положение документа имеет особое значение.

По словам Зили Валеевой, при разработке Конституции авторам пришлось учитывать разные правовые подходы, в том числе международный опыт. В документ включили нормы, которые были новыми для того времени. В частности, впервые на уровне субъекта России закрепили положение о государственных языках: равный статус получили русский и татарский языки.

Еще одной новацией стала статья 14, предусматривающая поддержку сохранения национальной культуры и самобытности татар, живущих за пределами республики. Валеева считает, что эти положения стали важным стимулом для сохранения культурного многообразия и самобытности других народов по всей стране.

Основной закон закрепил народовластие, приоритет прав и свобод человека, социальную справедливость, разделение властей, равноправие государственных языков и самостоятельность органов местного самоуправления. Среди других основополагающих принципов — свобода экономической деятельности. Эти положения сформировали политическую систему современного Татарстана.

Принятая в 1992 году Конституция отвечала вызовам новой эпохи в истории России и Татарстана. Она объединила многонациональный народ республики и стала основой для ее дальнейшего развития. Сегодня Татарстан остается одним из опорных регионов страны и продолжает развиваться под руководством Раиса республики Рустама Минниханова. В этом заключается историческое значение Основного закона.