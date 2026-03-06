news_header_top
Общество 6 марта 2026 13:50

Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Министерство культуры России назначило народного артиста РФ Константина Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем канале в MAX.

По ее словам, обязанности ректора школы-студии будет исполнять Хабенский. Министр также отметила, что после назначения он продолжит руководить МХТ имени Чехова.

Ранее, 23 января, Любимова объявляла о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора школы-студии после смерти Игоря Золотовицкого.

11 февраля Богомолов сообщил, что обратился к министру культуры с просьбой освободить его от исполнения этих обязанностей. Причины такого решения он не пояснил.

С 2019 года Богомолов занимает пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной, а с 2024 года – также Театра‑сцены «Мельников». Эти театры объединены.

