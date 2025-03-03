Константин Тюкавин порвал кресты и выбыл до конца сезона

Фото: fcdynamo.ru

У нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина диагностирован разрыв крестообразной связки. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Форвард получил повреждение в игре с «Ростовом» (1:1) и покинул поле на 23-й минуте. Всего за сезон Тюкавин отыграл 19 матчей в рамках РПЛ, где забил семь мячей и отдал три передачи.

В данный момент «Динамо» идет на четвертом месте в таблице РПЛ с 36 очками. В следующем матче команда Марцела Лички встретится с махачкалинском «Динамо». Игра состоится 8 марта в 19:30 по мск.