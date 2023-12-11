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Константин Тихонравов возглавил Центральное территориальное управление Минэкологии РТ
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Фото: https://t.me/minecort
Константин Тихонравов возглавил Центральное территориальное управление Минэкологии РТ. Сегодня коллективу ведомства его представил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.
Как рассказали в пресс-службе министерства, Тихонравов родился в 1969 году в Казани. Кандидат социологических наук, окончил Казанский финансово-экономический институт. До назначения на новую должность занимал руководящие должности в различных структурах.
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