Константин Шафранов возглавит «Металлург»

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Магнитогорский «Металлург» в ближайшее время объявит о назначении Константина Шафранова на пост главного тренера команды. Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккейные сливки».

Отмечается, что у 56-летнего специалиста не было опыта работы главным тренером. В прошлом сезоне он входил в тренерский штаб Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе», который дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (1:4).

Ранее директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявлял, что список кандидатов широк и включает североамериканских специалистов, российских тренеров и тех россиян, кто работал за океаном. Он обещал объявить имя нового наставника в ближайшее время.

Напомним, что «Металлург» расторг контракт с Андреем Разиным 18 октября, после чего специалист возглавил СКА. Исполняющим обязанности главного тренера магнитогорцев в настоящее время является Юрий Трубачёв.