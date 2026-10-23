Константин Шафранов официально стал главным тренером «Металлурга»

Фото: ak-bars.ru

Магнитогорский «Металлург» официально объявил о назначении Константина Шафранова на пост главного тренера команды. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Для 58-летнего Шафранова это первый опыт самостоятельной работы главным тренером. Его тренерская карьера началась в 2014 году в качестве ассистента в «Форт-Уэйн Кометс» (2014–2017). Затем он работал на аналогичной должности в «Амуре» (2017/2018), «Автомобилисте» (2018–2020), «Авангарде» (2020/2021), СКА (2021–2025) и «Ак Барсе» (2025/2026).

В прошлом сезоне Шафранов входил в тренерский штаб Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе», который дошёл до финала Кубка Гагарина. Как помощник главного тренера он становился обладателем Кубка Гагарина (2021) и бронзовым призёром чемпионата России (2023). С 2021 года Шафранов также входит в штаб сборной России.

Напомним, что «Металлург» расторг контракт с Андреем Разиным 18 октября по соглашению сторон, после чего специалист возглавил петербургский СКА. Исполняющим обязанности главного тренера магнитогорцев в настоящее время является Юрий Трубачёв. Ранее директор клуба Алексей Жлоба отмечал, что список кандидатов был широким и включал североамериканских специалистов и россиян с опытом работы за океаном.