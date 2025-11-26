Константин Пашков оценил перспективы внедрения в России беспилотных трамваев и метро

Первый заместитель министра транспорта РФ Константин Пашков заявил, что беспилотные поезда метро в России могут появиться после того, как полностью автономные трамваи будут внедрены на регулярные маршруты. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый в стране беспилотный трамвай был запущен в Москве 3 сентября 2025 года. Он курсирует с пассажирами по маршруту №10 в районе Строгино, при этом в салоне или кабине присутствует сотрудник трамвайного управления. Пашков отметил, что ожидает появления полностью автономных трамваев в России в ближайшие 1-2 года.

«За трамваем, скорее всего, следом пойдет метро, потому что там… беспилотность несложно организовать», – сообщил Пашков на V Конгрессе молодых ученых. Он добавил, что перспектива полностью беспилотного городского транспорта в России является нормальной и естественной.