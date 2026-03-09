news_header_top
Константин Нижегородов прокомментировал погодные условия в матче с «Краснодаром»

Фото: rubin-Kazan.ru

Защитник «Рубина» Константин Нижегородов рассказал о своем состоянии во время матча 20 тура РПЛ против «Краснодара».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев, а Нижегородов забил победный мяч команды.

«Сегодня было очень холодно. Перед игрой было минус 14, но к концу матча уже все минус 20 были. В конце игры у судьи хотелось спросить: «Сколько времени осталось?» У меня уже челюсть не открывалась», – цитирует Нижегородова корреспондент «ТИ-Спорта».

