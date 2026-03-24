Константин Генич поделился, из-за чего возник конфликт в ЦСКА между Мойзесом и Челестини

Известный комментатор Константин Генич в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» поделился подробностями конфликта между главным тренером «армейцев» Фабио Челестини и защитником Мойзесом.

«Вот я тоже слышал… Люди, которые были там, в Краснодаре, стояли и потом… Знаешь, как бывает – друг другу передают. Что зашел Челестини и начал выговаривать Мойзесу за эту красную карточку. Которую он получил. Челестини, конечно, ему предъявил. Рейсу – не знаю, но Мойзесу как одному из лидеров, одному из столпов предъявил. И по делу. На что Мойзес тоже в очень эмоциональной форме ему сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии». Но это опять-таки… Как и что донеслось», – сказал Генич.

По информации нескольких источников, на данный момент Мойзес отстранен от тренировок с первой командой ЦСКА.