Конспирология и жизнь: сбылись мрачные фантазии о «педофилах в мировом правительстве»

Публикация новой порции т. н. файлов Эпштейна стала мировой сенсацией. Вскрылась темная сторона жизни влиятельных персон Запада, что подтвердило домыслы конспирологов, над которыми большинство лишь посмеивалось. О чем догадывались «закулисоведы» США и как комментируют дело Эпштейна их коллеги в России – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

От изнасилований до черных месс

Американский Минюст опубликовал около 3,5 миллиона страниц документов Джеффри Эпштейна, осужденного секс-преступника, погибшего в тюрьме в 2019 году. После публикации общество погрузилось в шок – появились новые свидетельства того, что в темную сеть насильников, убийц и маньяков вырожденца Эпштейна были вовлечены крайне влиятельные круги, установившие контроль не только над США, но и над глобальными элитами.

Педофилия – это еще не все, что вскрыло обнародование переписки Эпштейна с сильными мира сего. Убийства, каннибализм, черные мессы, эксперименты над людьми, насильственно навязанная наркомания – в архиве покойного финансиста хватает компромата на всех «лучших людей» США и мира.

Вот лишь малая толика знаменитостей первого ряда, фигурирующих в скандале: помимо действующего главы США и его жены Мелании, это Билл Клинтон, британский принц Эндрю, Билл Гейтс, кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, министр торговли США Говард Лютник и другие персоны. На снимках с Клинтоном в «логове Эпштейна» также запечатлены музыканты Майкл Джексон, Мик Джаггер и Дайана Росс. Миллиардеры Леон Блэк, Ричард Брэнсон, Сергей Брин также упомянуты в файлах Эпштейна в компрометирующем контексте.

Кроме того, скандальные детали всплыли об Илоне Маске, самом богатом человеке планеты. Судя по переписке, он общался с Эпштейном, интересовался «самыми дикими» вечеринками и собирался их посетить. При этом Маск заведомо знал, что общается с ранее осужденным за изнасилования несовершеннолетних Эпштейном.

Единственный представитель американской элиты, который не упоминается в «файлах Эпштейна», – предшественник Дональда Трампа в президентском кресле Джо Байден.

Миллионы страниц «файлов Эпштейна» все еще анализируются, так что нас ждут новые омерзительные подробности и оргвыводы Фото: © «Татар-информ»

Понятно, что опубликованная информация в основном не верифицирована, то есть эти данные не проверены и всем нам следует дождаться более тщательного расследования. Но и этого вполне хватило, чтобы во всем мире пришли в ужас и кое-где приступили уже к решительным действиям.

Так, например, британский премьер Кир Стармер призвал принца Эндрю дать показания в Конгрессе США на фоне публикации новых компрометирующих снимков. Тем временем бывший европейский комиссар по торговле Питер Мандельсон покинул Лейбористскую партию Великобритании из-за связей с Эпштейном и скандальных фото. Кронпринцесса Метте-Марит публично извинилась за кокетливую переписку с торговцем людьми, который в 2012 году пытался выйти через нее на «элитных» скандинавских женщин.

Миллионы страниц «файлов Эпштейна» все еще анализируются, так что нас еще ждут новые омерзительные подробности и оргвыводы.

Посрамление посрамителей конспирологии

После опубликования миллионов единиц компрометирующих документов приходится констатировать, что жизнь подтвердила самые дикие домыслы конспирологов. Даже таких одиозных, как QAnon – масштабного движения, возникшего в США в 2017 году.

Сторонники QAnon верят в существование «глубинного государства» (deep state) – тайного мирового сообщества элит (политиков-демократов, голливудских звезд и миллиардеров), которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняются сатане. Согласно теории QAnon, Трамп ведет с ними тайную войну, которая должна завершиться «Бурей» (The Storm) – массовыми арестами и разоблачениями.

Согласно теории QAnon, Трамп ведет тайную войну с deep state Фото: Kremlin.ru

Название движения происходит от анонимного пользователя под псевдонимом «Q», который начал публиковать «пророчества» и зашифрованные сообщения на сетевых форумах-имиджбордах (4chan, позже 8chan). Он утверждал, что обладает высшим уровнем допуска к секретной информации в правительстве США, и интернет-аудитория над ним просто глумилась. Но, как видно из сегодняшнего дня, выходит, что этот пользователь действительно был осведомлен о сети Эпштейна. Единственное, в чем он, возможно, ошибался, – это роль Дональда Трампа.

Тем не менее теория QAnon приобретала в США все больше и больше сторонников и, в конечном итоге, достигла кульминации 6 января 2021 года, когда именно ее адепты сыграли ключевую роль в штурме и захвате Капитолия. После 2021 года крупные соцсети (Facebook*, Twitter) провели массовые зачистки аккаунтов QAnon, что заставило сторонников уйти на альтернативные платформы, такие как Telegram, Gab и Truth Social.

К 2026 году движение перестало быть интернет-культом вокруг загадок «Q» и глубоко проникло в основной политический дискурс США. Многие его идеи (борьба с «глубинным государством», недоверие к вакцинам и т. д.) стали элементом риторики части республиканцев.

Педофилы из пиццерии

Америка всегда была богата на конспирологию – кроме движения QAnon в США ярко выделялся «король конспирологии» и «самый параноидальный человек в Америке» Алекс Джонс, радиоведущий и основатель медиаплатформы InfoWars. Он известен своей крайне эмоциональной, агрессивной манерой ведения эфиров и частыми разоблачениями «нового мирового порядка», «глубинного государства» и тайных элит.

Джонс прославился тем, что начал свой радиоэфир 11 сентября 2001 года с тирады против правительства США. «Это были контролируемые разрушения. Вы только что видели, как правительство взорвало Всемирный торговый центр», – заявил он.

Алекс Джонс – «король конспирологии» и «самый параноидальный человек в Америке» Фото: скриншот сайта Infowars.com

А во время президентской кампании 2016 года в США конспиролог распространял популярную теорию заговора «Пиццагейт». Согласно ей, влиятельные сторонники Хиллари Клинтон связаны с организацией педофилов и занимаются секс-торговлей через пиццерию Comet Ping Pong в Вашингтоне. В 2017 году Джонс извинился перед владельцем пиццерии.

Звучит дико, но очень близко к сегодняшним откровениям из файлов Эпштейна, не правда ли?

Отдел кадров мирового правительства

Что говорят российские знатоки конспирологии?

Философ Александр Дугин констатирует, что файлы рассказывают нам не только о насилии над детьми, черных мессах, пытках, убийствах и каннибализме, но и о шантажировании политиков на самом высшем уровне.

«Создается впечатление, что многие ехали на остров Эпштейна вовсе не для удовлетворения своих извращений. Они направлялись туда как в своего рода отдел кадров мирового правительства, чтобы участвовать в преступном деянии, которое фиксируется на пленку и становится объектом шантажа. Без этого досье, связанного с островом Эпштейна, ты просто не попадаешь в элиту. Это хорошо организованная, системная дискредитация политиков Запада, являющаяся необходимым «билетом» во власть, что само по себе чудовищно. В свое время в подобном укоряли КГБ или просоветские режимы Восточной Европы, но оказывается, что на Западе это развито в еще более гротескных формах», – говорит Дугин в интервью сайту geopolitika.ru.

По его словам, Трамп либо по-настоящему невменяем, либо совершенно не отвечает за свои слова. Только за первый год своего второго президентского срока он столько раз менял свои утверждения: сначала обещал избирателям, что файлы Эпштейна будут опубликованы, затем клялся, что их вовсе не существует, а теперь, когда их заставили обнародовать, заявляет, что они есть, но он тут ни при чем.

Александр Дугин: «Это хорошо организованная, системная дискредитация политиков Запада, являющаяся необходимым «билетом» во власть» Фото: kpfu.ru

«Это просто абсолютно невменяемая, чисто дьявольская цивилизация, не имеющая никаких моральных ограничений, прошедшая через эти античеловеческие опыты ради попадания в элиту. Вы представляете, кто такой Трамп, что в голове у этого человека? Разве могут быть какие-то моральные, политические или правовые аргументы, способные его сдержать? Он сам недавно заявил, что никакого международного права не существует. «Морально то, что я считаю моральным». Если это говорит педофил (давайте вдумаемся и сложим ту информацию о педофильских опытах действующего президента США, что недолго продержалась на сайте Минюста, с его утверждением о морали), то получается, что для него педофилия моральна. Значит, это стало законом для всего Запада. Представляете, в каком глубоко болезненном, извращенном мире мы постепенно и незаметно оказались», – восклицает Александр Дугин.

Хозяин Эпштейна – Баал

Другой эксперт по вопросам конспирологии – предприниматель и общественный деятель Константин Малофеев пишет в своем телеграм-канале, что педофильская банда Эпштейна возникла не на пустом месте. Это продолжение «давней ханаанской традиции».

«Все как всегда, испокон веков:

«...В Вавилонии широко практиковалась храмовая проституция в честь богини Иштар, именно отсюда происходит выражение «блудница вавилонская». Однако в Ханаане женской проституцией дело не ограничивалось. Там при святилищах обитали, выполняя роль проституток, и мужчины, подвергшиеся оскоплению.

Живший во II веке н. э. в Сирии древнегреческий писатель Лукиан Самосатский в своем произведении «О сирийской богине» оставил описание оргии, в которой вместе со жрецами принимали участие ханаанские муже-женщины...»

Карфаген был доведенным до совершенства Ханааном. Финансовый монстр, опутавший все Средиземноморье системой банковских расчетов, кредитов и ценных бумаг. Точь-в-точь, как сейчас действуют США в глобальном масштабе», – делится с читателем своими сравнениями Малофеев.

Константин Малофеев: «Соучастники Эпштейна из олигархов и знаменитостей – это отрекшиеся от Христа и присягнувшие кровожадному демону члены тоталитарной секты» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По его словам, педофил Джеффри Эпштейн назвал свой банковский счет «Baal» – именем верховного божества древнего Ханаана, проклятого Богом.

Демону Баал-Зебулу (Вельзевул по-русски) сатанисты поклоняются до сих пор. А история у этого кровожадного божества жуткая.

Наибольшего могущества хозяин Эпштейна Баал достиг в Карфагене до его ликвидации Римом. Он был перенесен карфагенянами из Тира, их ближневосточной родины. Блаженный Августин воспринимал его как демона, которого североафриканские язычники противопоставляли Христу.

Греков и римлян поражал обычай карфагенян приносить своим «божествам» человеческие жертвы. Как показывают находки археологов, он получил значение вещи обычной, принимавшей массовый масштаб. Чаще всего человеческие жертвы приносились именно Баалу. Изначально, по всей видимости, пунийцы жертвовали собственных детей, а потом – приобретенных на работорговом рынке или специально выращенных. Таким образом, торговля детским «жертвенным мясом» стала отраслью карфагенской экономики.

«Эпштейн прекрасно знал, что делает, когда давал имя своему счету. Загубленные им детские души и тела – это жертвы Баалу. А его соучастники из олигархов и знаменитостей западного мира – это отрекшиеся от Христа и присягнувшие кровожадному демону члены тоталитарной секты. Именно она правит современным Западом – новым Ханааном. Именно с ними мы и воюем на полях Новороссии», – так пишет Малофеев.

Западный мир рухнул

После публикации файлов Эпштейна становится очевидно, что западный мир рухнул и потерял всякий моральный авторитет. Состоялся грандиозный coming out – практически весь Глобальный Запад предстал как педофильская сатанинская организация. Какие претензии на лидерство в этом мире могут быть у западных политиков, замаранных в извращениях?

Перед человечеством теперь встал сложный вопрос: что делать с этой сатанинской элитой? Фото: скриншот сайта Infowars.com

Перед человечеством теперь встал сложный вопрос: что делать с этой сатанинской элитой? Неужели эти извращенцы будут все так же властвовать в большинстве стран и читать всем остальным мораль? Вот уж нет – публикацией файлов Эпштейна эта «цивилизация Ханаана» подписала себе приговор.

«Поэтому теперь, после публикации свидетельств, либо человечество уничтожит эту систему, эту чудовищную тоталитарную секту, либо Запад уничтожит человечество, превратив всю планету в подобие острова Эпштейна, который уже стал символом всего современного Запада», – с этими словами Дугина нельзя не согласиться любому здравомыслящему и порядочному человеку.П

* Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной