Консолидированный бюджет РТ получил 172 млн рублей от автоматизированной УСН

За весь период действия эксперимента по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения в консолидированный бюджет Татарстана поступило 172,3 млн рублей. Об этом сообщил председатель Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин на заседании президиума парламента.

«На сегодня в Татарстане 2784 предпринимателя применяют специальный налоговый режим „Автоматизированная упрощенная система налогообложения”. Этими налогоплательщиками получен суммарный доход более 5,8 млрд рублей», — рассказал депутат.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения установлена в порядке эксперимента по федеральному законодательству с июля 2022 года в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. Специальный налоговый режим направлен на вывод микробизнеса из серой зоны и перевод всех платежей в легальное банковское поле.

Применять его могут зарегистрированные на территории участвующих в эксперименте регионов организации и индивидуальные предприниматели, чей годовой доход не превышает 60 млн рублей. При этом у них должны работать не более пяти человек.

«Основное преимущество в том, что налогоплательщики освобождены от подачи декларации. Налог рассчитывается налоговыми органами по данным, которые получены от применяемой контрольно-кассовой техники, информации банков и сведений о доходах, которые налогоплательщик вносит в личный кабинет. Налогоплательщики, применяющие этот режим, не уплачивают страховые взносы», — подчеркнул Якунин.

По его словам, основными видами деятельности налогоплательщиков, применяющих этот налоговый режим, стали розничная торговля, разработка компьютерного программного обеспечения, услуги в сфере информационных технологий. «Другие виды деятельности незначительные», — заметил парламентарий.

Всего в регионах, участвующих в эксперименте, на автоматизированную упрощенную систему налогообложения перешли 17 444 предпринимателя.