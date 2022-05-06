Консерватория собрала ветеранов и молодежь на концерт ко Дню Победы

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

Казанская консерватория ежегодно проводит программы в преддверии Дня Победы с участием творческих коллективов вуза и солистов. В этом году традиционно перед публикой выступил оркестр «Tatarica» под управлением заслуженного деятеля искусств Татарстана Рината Халитова, а также молодые певцы и инструменталисты. В программе принял участие хор Детской школы искусств Приволжского района города Казани.

«Очень важно, что это молодежный концерт. На сцене наши студенты, в этом году мы пригласили прекрасного певца из Москвы Кирилла Панфилова. Слушателями концерта были и ветераны, и студенты вузов. Это музыка нашего единства, она соединяет историю и современность. Победа в Великой Отечественной войне – великий праздник для всех нас. Как поется в одной из прозвучавших сегодня песен – “всем миром, всем народом, всей землёй поклонимся за тот великий бой”», - подчеркнул особую значимость проекта консерватории и.о. ректора вуза Вадим Дулат-Алеев.

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

Впервые выступил в Казани лауреат международных конкурсов, баритон Кирилл Панфилов.

«Это было невероятно приятно и ответственно. Великолепные впечатления от концерта, приёма зрителей и, конечно, от оркестра консерватории “Tatarica”. Коллектив звучит очень профессионально – прекрасная работа дирижера Рината Халитова. Сделаны замечательные аранжировки песен», - заметил солист.

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

На концерте прозвучали знаменитые песни, посвященные Великой Отечественной войне, и мелодии военных лет – «День Победы», «Прощание славянки», «Поклонимся великим тем годам», «Рио-рита», «Казаки в Берлине», «Баллада о матери», «Одинокая гармонь», «Майский вальс» и многие другие. Было представлено и творчество композиторов нашей республики – в программу вошли первое татарское танго «Көтәм сине» («Жду тебя») Сары Садыковой и Ариетта Рената Еникеева.

Шквал аплодисментов вызвало исполнение легендарной «Катюши» студентами консерватории из Китайской народной республики – известная всем песня прозвучала на русском и китайском языках.

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

Долгие овации вызвало выступление Кирилла Панфилова. Певец исполнил «Песнь о солдате», «Письмо из 45-го». Песню «Поклонимся великим тем годам» слушали стоя – публика поднялась со своих мест, а финальный знаменитый «День Победы» стоя пел весь зал.

Высоко оценили мастерство музыкантов и значимость проекта гости концерта.

«Выражаю слова искренней благодарности руководству Казанской консерватории за традиционные концерты ко Дню Победы. Они служат сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи, уважению и заботе о ветеранах и тружениках тыла. Программы не теряют актуальности из года в год – об этом свидетельствует и переполненный зал, и теплый прием публики. Участники концерта проявили себя как профессионалы высокого уровня, и я хотел бы пожелать всему коллективу консерватории дальнейших успехов в творчестве», - отметил заместитель Военного комиссара Республики Татарстан, подполковник Сергей Котин.

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

Программу посетила также заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова. «Концерт Казанской консерватории, посвященный Дню Победы, представил замечательную программу из песен и музыки военных лет в исполнении талантливых студентов вуза. Очень важно, что патриотические идеи и образы транслируются молодым поколением как дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны», – подчеркнула она.

Программа «День Победы» вызвала неподдельный восторг публики. Зал был полон воодушевленных слушателей самых разных поколений – от дошкольников до людей преклонного возраста.