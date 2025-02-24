Консервативный блок Германии победил на досрочных выборах в Бундестаг

Федеральная избирательная комиссия Германии объявила о победе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на досрочных выборах в Бундестаг, состоявшихся 23 февраля. Блок набрал 28,6% голосов, передает ТАСС.

Сенсацией выборов стал результат «Альтернативы для Германии», которая впервые в истории заняла второе место, получив 20,8% голосов. Это вдвое больше, чем на выборах 2021 года.

Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца оказалась на третьем месте с 16,4% голосов, что на треть меньше, чем в 2021 году. Этот результат стал худшим в истории партии. «Зеленые» и Левая партия получили 11,6% и 8,8% голосов избирателей соответственно.

«Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия не смогли преодолеть 5-процентный барьер. Партии Вагенкнехт не хватило всего 0,028 процентного пункта до прохождения в парламент.

В новом составе Бундестага ХДС/ХСС получит 208 мест, АдГ – 151, СДПГ – 121, «Зеленые» – 85, Левая партия – 64. Одно место достанется беспартийному депутату.