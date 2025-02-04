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На главную ТИ-Спорт 4 февраля 2025 13:07

Конор Макгрегор плюнул в лицо фанату Хабиба (видео)

Конор Макгрегор плюнул в лицо фанату Хабиба (видео)
Фото: ufc.ru

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор плюнул в лицо фанату Хабиба Нурмагомедова.

Фанат крикнул ирландцу: «Вперед, Хабиб!». Макгрегор в ответ развернулся, подошел к фанату и плюнул ему в лицо, сказав затем: «Я харкнул тебе в рожу и что ты мне теперь сделаешь? Ничего!».

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC. Российский боец победил Макгрегора на UFC 229 6 октября 2018 года удушающим приёмом.

Видео: социальные сети

#MMA #хабиб нурмагомедов #конор макгрегор
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