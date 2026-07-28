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На главную ТИ-Спорт 28 июля 2026 09:17

Конор Макгрегор намекнул на возвращение в октагон летом 2027 года

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Конор Макгрегор намекнул на возвращение в октагон летом 2027 года
Фото: ufc.ru

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сделал загадочное заявление в соцсетях, которое фанаты расценили как анонс своего возвращения в ММА. Он опубликовал пост с текстом: «То, что должно было стать избиением поколения, теперь сбрасывается. IFW 2027. Последний танец». Под аббревиатурой IFW подразумевается International Fight Week — традиционное ежегодное мероприятие UFC, проходящее в июле.

Именно на этом событии в 2026 году Макгрегор провёл реванш с Максом Холлоуэем, который закончился для него трагически — уже на 69-й секунде боя ирландец неудачно приземлился после прыжкового удара ногой и получил тяжёлую травму, порвав переднюю крестообразную связку и мениск правого колена. Теперь, судя по его намёку, он планирует вернуться в октагон в рамках той же недели боев, но уже летом 2027 года.

#конор макгрегор
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