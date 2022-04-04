Конор Макгрегор: «Благословенного Рамадана всем моим мусульманским друзьям»

Легендарный бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор обратился ко всем мусульманам мира в связи со священным праздником Рамадан.

«Благословенного Рамадана всем моим мусульманским друзьям и поклонникам по всему миру! Абу-Даби и Дубай волшебны. Мы с семьей ценим время, которое проводим здесь, тренируясь и гастролируя! Люди, места и образ жизни — это действительно все особенное», — написал Конор на своих аккаунтах в соцсетях.

В последнем своем бою ирландцец проиграл Дастину Порье. Этот поединок был остановлен в первом раунде, когда Макгрегор сломал ногу. Сейчас он восстанавливается от травмы.