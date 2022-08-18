Коноплев Александр Юрьевич, Прокофьев Илья Геннадьевич, Салахиев Рафик Рашитович

Группа граждан в составе Коноплева Александра Юрьевича – председателя Совета Региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан, Прокофьева Ильи Геннадьевича – управляющего делами Региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан, Салахиева Рафика Рашитовича – ведущего научного сотрудника Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан составляют инициативную группу зачинателей всех крупномасштабных проектов, реализуемых Региональной общественной молодежной организацией «Объединение «Отечество» Республики Татарстан: «Всероссийская школа поисковика «Поисковый фронт», «Крылья Татарстана», «Марш Памяти», «Всероссийский информационно-поисковый центр» и др.

Группа граждан – лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2021 году.

РОМО «Объединение «Отечество» РТ создана в 1993 г. на базе поисковых отрядов Татарстана «Снежный десант», ведущих свою историю с 1968 г. В составе Объединения действуют поисковые отряды, военно-патриотические и военно-исторические клубы из городов и районов Татарстана – более 65 первичных организаций.

Благодаря инициативам А.Ю. Коноплева, И.Г. Прокофьева и Р.Р. Салахиева Объединение «Отечество» берет на себя задачи общефедерального значения, такие как функционирование в Казани Всероссийского информационно-поискового центра централизованного учета результатов поисковых работ в стране и организация мониторинга по реализации Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы», в рамках которой запланированы работы по обустройству, восстановлению воинских захоронений, установлению мемориальных знаков, нанесению имен погибших на мемориальные сооружения.

В 2020 г. под руководством А.Ю. Коноплева и И.Г. Прокофьева на территории 18 муниципальных районов Татарстана прошла Республиканская молодежная акция «Марш Памяти – 2020», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ТАССР.

Официальная страница организации: https://otechestvort.ru