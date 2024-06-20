Конный спорт, фехтование и каноэ: анонс восьмого дня Игр БРИКС

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани в рамках спортивных Игр стран БРИКС разыграют медали в шести дисциплинах: плавании, гребле на байдарках и каноэ, фехтовании, конном спорте, шахматах и спортивной борьбе. Всего планируется разыграть 34 комплекта медалей.

В Центре гребных видов спорта пройдут предварительные заезды на байдарках и каноэ среди мужчин, а затем среди женщин.

Финалы пройдут в двух видах конного спорта: военно-прикладном виде скачек «джигитовка» для мужчин и тентпеггинге (управление лошадью с копьем или мечом) для женщин.

Во Дворце водных видов спорта состоятся финальные заплывы в комплексном плавании, эстафетных заплывах, вольном стиле, а также плавании на спине.

Дворец единоборств «Ак Барс» примет соревнования по греко-римской борьбе в весовых категориях 55, 63 и 67 кг.

Также в рамках Игр БРИКС стартует личное первенство по фехтованию на шпаге и рапире среди мужчин и женщин. Поединки пройдут в центре волейбола «Санкт-Петербург». А в «ИТ-Парке» подведут итоги шахматного блица среди женщин.

Вне медального зачета состоятся турниры по футбольному двоеборью, боксу и художественной гимнастике.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, всего будет разыграно 387 комплектов медалей.

Зрители также могут посетить мероприятия культурной программы. На всех объектах работают аниматоры, в «Баскет-холле» и Дворце единоборств гости могут приобрести фирменную атрибутику Игр БРИКС, в том числе талисман соревнований (это мягкая игрушка — леопард Бриксик).

В общей сложности при проведении игр задействуют 16 спортивных объектов Казани. При этом соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу проводятся в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.