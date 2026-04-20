Конные скачки и чемпионат жокеев впервые станут частью «КазаньФорума»

Впервые на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» пройдут конные скачки и чемпионат жокеев. Об этом сказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина во время пресс-конференции в Международном Мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Из новостей – впервые мы будем проводить конные скачки и чемпионат жокеев. Вы знаете, что скачки очень популярны в отдельных исламских странах. Сегодня у нас уже есть список жокеев, которые зарегистрированы. Девять призов среди разных пород лошадей. Это будет большой праздник и для гостей города, и для местного населения», – рассказала Минуллина.

Скачки и чемпионат пройдут в субботу, 16 мая, на Казанском ипподроме. По словам главы Агентства, это будет «большой конный праздник». Минуллина считает, что событие поможет продолжить деловые контакты, которые будут налажены на форуме, в неформальной обстановке.

«Россия – Исламский мир: КазаньФорум» – главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Событие состоится с 12 по 17 мая на разных площадках Казани, а трехдневная деловая программа состоится в Международном выставочном центре «Казань Экспо».