Конное шоу, экоспектакль и концерт у Чаши: как в Казани отпраздновали День химика

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Инициатива проведения праздника в Казани принадлежит гендиректору СИБУРа»

Праздничная программа началась в Березовой роще поселка Мирный в Казани, где работников СИБУРа поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем химика. И, конечно же, хочется сказать слова благодарности за ваш бесценный вклад в развитие отрасли», — обратился к присутствующим Раис Татарстана.

Минниханов отметил, что СИБУР является одним из ведущих центров развития химии и нефтехимии России. Он напомнил, что в прошлом году отрасль произвела продукции на 1,8 трлн рублей, что на 20% больше, чем в 2021-м. «Это достижение каждого из 54 тыс. работников отрасли», — заявил руководитель республики.

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана отдельно поздравил «Казаньоргсинтез» с 60-летием со дня выпуска первой продукции и 65-летием со дня основания.

«Это исторический момент, и хотелось бы высказать слова благодарности ветеранам, которые трудились над созданием таких мощностей. За короткий срок в чистом поле на окраине Казани появился Казанский химический завод, как он назывался. Талант и упорство людей, стоявших у истоков создания, позволило построить завод, которому в те годы не было равных в Советском Союзе», — сказал Минниханов.

В конце своей речи Раис РТ отметил, что инициатива проведения праздника в Казани принадлежит председателю правления, — генеральному директору СИБУРа Михаилу Карисалову. Обычно празднование Дня химика проходит в Нижнекамске, но в этом году из-за юбилея «Казаньоргсинтеза» местом проведения была выбрана Казань.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Берем авансом и будем отрабатывать»

«Спасибо за такие слова, сказанные Раисом республики. На мой взгляд, они пока не заслужены, но мы уже знаем особенности местного менталитета, берем авансом и будем отрабатывать», — в свою очередь заметил Михаил Карисалов.

По его словам, День химика объединяет одну большую компанию, работающую в различных городах России. Карисалов также отдельно поздравил «Казаньоргсинтез» с юбилейными датами.

«Можем ли мы оставаться предприятием, которое смотрит в прошлое? Конечно же, нет. И наша сегодняшняя задача — способствовать безопасной и эффективной работе. За прошедшие полтора года с момента объединения мы видели упорство, пот, иногда кровь и слезы. Но уверен, что подавляющее большинство, ключевое ядро «Казаньоргсинтеза» встречает эти изменения с открытыми душой и сердцем», — заявил Карисалов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После приветственных слов Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с Михаилом Карисаловым и мэром Казани Ильсуром Метшиным наградил работников химической отрасли медалями и благодарностями от правительств России и Татарстана.

Следом за награждением работников поздравил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы понимаем значимость своей работы для страны и республики, особенно в нынешний период: для экономики в целом, для перерабатывающих отраслей, для многих других сфер — образования, спорта, культуры. Это является отличным стимулом продолжать движение — становиться лучше и достигать результата. Благодарю всю команду за слаженную работу», — подчеркнул он.

После награждений гостей ожидало конное шоу, а также творческие номера от работников химической отрасли. Все присутствующие смогли посмотреть на чудеса джигитовки, массовые номера наездников, а также послушать вокальные композиции от своих коллег.

Фото: © Дмитрий Печенкин / предоставлено пресс-службой СИБУРа

Премьера первого экоспектакля СИБУРа

Параллельно с поздравлением заслуженных работников химической отрасли, в стенах Молодёжного театра на Булаке с оглушительным успехом отгремел премьерный показ первого экологического спектакля «Вдруг на маленькой планете». Уникальная постановка была поставлена при поддержке СИБУРа. Одним из первых спектакль посетил художественный руководитель Государственного театра наций и популярных актер театра и кино Евгений Миронов.

Фото: © Дмитрий Печенкин / предоставлено пресс-службой СИБУРа

«СИБУР подаёт очень хороший пример. Я, как и юные зрители постановки, сидел раскрыв рот, погружаясь в непростую и важную тему заботы окружающей среды. Спектакль через детей может сообщить родителям о том, что от каждого зависит состояние природы — ответственность должен взять каждый. Все начинается с детства, дети берут пример с родителей. И придя домой, каждый ребенок будет знать, что такое правильная утилизация мусора и как спасти природу от пластикового загрязнения», — рассказал Миронов.

Спектакль рассказывает об отважной девочке Саше, которая, отправившись в гости к бабушке, встречает на своем пути сказочных животных. Увлекательные приключения помогут ей не только найти новых друзей, но и разобраться в непростой теме экологии и полюбить свою маленькую планету. При этом часть декораций для представления выполнена из переработанного пластика — использование такого материала позволяет снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду.

Фото: © Дмитрий Печенкин / предоставлено пресс-службой СИБУРа

«На самом деле вопросы экологии и культуры очень близки по своей природе поскольку культура — это экология души. И сегодня важнее, чем когда бы то ни было говорить об экологии окружающей среды, потому что это инвестиции в будущие поколения. Если мы утратим духовно-нравственную матрицу и традиционную систему ценностей — не транслируя нашим детям, что хорошо, а что плохо — мы потеряем будущее. Если мы не будем думать о том, как будут жить люди через сто лет — мы просто потеряем человечество», — подчеркнула министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Отметим, что постановка уже включена в постоянный репертуар театра на Булаке, ее будут показывать публике два раза в месяц. В дальнейшем труппа планирует гастрольный тур по детским лагерям и городам присутствия СИБУРа.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Химическое шоу, Сергей Лазарев и Элвин Грей

Заключительный этап праздника стартовал в 6 часов вечера у центра семьи «Казан». Гости смогли насладиться химическим и интро-акробатическим шоу, научиться танцевать в стиле shuffle у популярного казанского блогера и спеть известные песни с кавер-группой «Бабара-бенд». Хэдлайнерами вечера стали Сергей Лазарев и Элвин Грей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лазарев тепло поприветсвовал всех гостей праздника и поздравил с Днем химика. А звезда татарской эстрады подготовил зрителям подарок – презентовал свой новый трек.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня мы постараемся сделать большой праздник для казанцев. Споем все ваши любимые песни, и сегодня от меня будет подарок – совершенно новая песня, которую я еще не выпускал. Именно сегодня, в такой день, хочу порадовать зрителей новым треком», – рассказал Элвин Грей перед выступлением.

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

Помимо номеров многочисленных артистов, на площадке работали фуд-корт, мастер-классы по аквагриму и изготовлению браслетов, фотозона и фотобудка, а завершился вечер праздничным салютом.