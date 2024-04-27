Конкурсы «Марийская красавица» и «Большая семья» проведут на празднике «Семык» в РТ

Республиканский праздник марийской культуры «Семык» состоится 15 июня в селе Большая Шия Мамадышского района. На его площадке пройдут конкурсы «Марийская красавица» и «Большая семья — 2024». Об этом сообщила заместитель председателя Национально-культурной автономии марийцев РТ Людмила Мусихина на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ.

«Сейчас разрабатывается концепция конкурсов, подбираются артисты для концертной программы, согласовывается сценарий проекта. Гостей праздника ждут мастер-классы по национальным ремеслам, выставки образцов декоративно-прикладного искусства. На главной сцене состоится концерт с участием марийских ансамблей из районов Татарстана», — рассказала спикер.

В празднике примут участие более десяти марийских фольклорных и вокальных коллективов из Агрызского, Арского, Актанышского, Балтасинского, Кукморского, Мамадышского, Мензелинского, Менделеевского, Муслюмовского и Елабужского районов, а также из Казани и Набережных Челнов, уточнила она.

По словам Мусихиной, на празднике гости познакомятся с бытом и культурой марийцев, их национальной кухней. Все желающие смогут попробовать свои силы в национальных играх и спортивных состязаниях.

«Переходя из района в район, „Семык” дает импульс развитию марийской культуры. Просим поддержать наше желание провести этот праздник в 2025 году в деревне Улисьял Балтасинского района. Деревня процветает, в школе изучается марийский язык, в детсаду дети разговаривают на марийском. В сельском клубе есть марийские ансамбли. В этом районе праздник не проводится ни разу. Жители очень ждут», — подчеркнула она.

В прошлом году республиканский праздник марийской культуры «Семык» прошел в Агрызском районе Татарстана.