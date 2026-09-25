Конкурсы, агрошкола и форум – что подготовили для сельской молодежи Татарстана

В районах Татарстана этой осенью пройдут встречи с экспертами по туризму, медиа и предпринимательству. Школьники познакомятся с работой АПК, молодые специалисты примут участие в профессиональном конкурсе, а активисты и наставники соберутся на форуме в Казани. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Победители конкурсов получат 70 сертификатов по 30 тыс. рублей

Аграрное молодежное объединение Татарстана этой осенью запустило сразу семь конкурсов – для будущих и действующих аграриев, молодых руководителей, авторов медиаконтента, творческой молодежи и семей. Заявки ждут до 30 октября, общий призовой фонд составляет 2,1 млн рублей.

Темы подобрали так, чтобы участвовать могли молодые люди с разными интересами и опытом. Например, школьникам, студентам, специалистам АПК и фермерам предлагают снять видео об аграрной профессии для конкурса «Аграрий будущего: профессия, которая меняет мир». Молодые руководители предприятий и хозяйств могут попробовать свои силы в «АгроЛидере».

Причем руководителей ищут не только в сельском хозяйстве. Отдельный конкурс проведут для молодых управленцев из школ, детских садов, больниц, ФАПов, домов культуры, библиотек, торговли, полиции и пожарной охраны. Участвовать могут руководители и их заместители в возрасте от 18 до 35 лет со стажем управленческой работы не менее года.

Рассказать о жизни своего села можно сразу в нескольких форматах. «Сельский репортаж: взгляд изнутри» принимает видеорепортажи, серии постов и вертикальные клипы. Для фотографий, литературных произведений, изделий народных промыслов и арт-объектов предусмотрен конкурс «Сельское вдохновение: от традиции к творчеству».

Тем, кто видит туристический потенциал родных мест, предлагают не просто показать достопримечательности, а собрать готовый маршрут. В нем нужно продумать ключевые точки, программу, стоимость и продвижение. Лучшие идеи конкурса «Открой свое село: маршрут для туриста» могут получить помощь специалистов и партнеров для дальнейшего запуска.

Свое направление предусмотрели и для молодых семей. Для участия в «Моя семья – мое богатство» нужно снять трехминутное видео о семейной истории, традициях, участии в жизни села и планах на будущее.

Для участия нужно зарегистрироваться в мобильном приложении «АМО РТ», заполнить форму из положения о конкурсе и отправить заявку вместе с конкурсной работой на amo-konkurs@mail.ru. Для несовершеннолетних участников потребуется согласие родителя или законного представителя. Работы оценят с 1 по 10 ноября, а победителей наградят на Республиканском форуме сельской молодежи.

Экспертов привезут непосредственно в районы

Чтобы встретиться с предпринимателями, медиаспециалистами и представителями крупных аграрных компаний, сельской молодежи не обязательно ехать в Казань. Третий год подряд АМО РТ проводит семь зональных встреч, каждая из которых собирает до 120 участников из нескольких соседних районов.

Первую встречу этой осени провели 17 сентября в Иннополисе. Ее посвятили сельскому туризму. О своем опыте участникам рассказал совладелец первого в Татарстане глэмпинга Urman Camp Ильнар Хамидуллин.

24 сентября эстафету примет Альметьевск, где участники обсудят медиа на селе с бизнес-тренером и медиаспециалистом Всеволодом Гимбутом. Через пять дней, 29 сентября, встреча пройдет в Лаишевском районе. Там речь пойдет о престиже аграрных профессий и сельского образа жизни, а к разговору присоединятся представители «КОМОС ГРУПП», «АГРОЭКО» и «РУСАГРО».

6 октября в Тукаевском районе проведут встречу, посвященную молодым сельским семьям, со спикером Марком Бартоном. Следующая площадка откроется 15 октября в Арском районе, где с Михаилом Москотиным обсудят предпринимательство на селе.

Еще две встречи пройдут в Алексеевском и Азнакаевском районах, их даты организаторы объявят позднее. В Алексеевском районе встречу посвятят молодым управленцам, а в Азнакаевском – творчеству на селе.

Школьникам покажут АПК изнутри

Для подростков, которые уже интересуются сельским хозяйством, подготовили отдельную четырехдневную программу. С 19 по 22 октября ученики агротехклассов и агроклассов Татарстана соберутся в молодежном центре «Волга» на школе «Агролидер».

Здесь выбор профессии будут обсуждать не только на лекциях. Школьников ждут тренинги, агроквест, квиз об АПК Татарстана и встречи с представителями отрасли. Участники смогут задать вопросы специалистам Минсельхозпрода РТ, ГК «РМ Агро» и ХК «Чистополье».

Еще одна часть программы – знакомство с реальной работой отрасли. Ребята побывают на Казанском молочном комбинате и в компании «КОМОС ГРУПП», а затем посетят Казанский государственный аграрный университет, где смогут узнать о профильном образовании.

Школа рассчитана на подростков от 15 до 17 лет и проходит в рамках проекта «Первые в Агро» Движения Первых. Заявки от районов ждут до 1 октября.

Профессионалов проверят в деле

Для тех, кто уже выбрал аграрную профессию и работает по специальности, в октябре проведут отдельное соревнование. Около 150 молодых работников АПК встретятся 23–24 октября в Казани на конкурсе «Лучший по профессии».

Здесь соревноваться будут уже не с проектами или видеороликами, а в профессиональном мастерстве. Конкурс объединит ветеринарных врачей, агрономов, инженеров-механиков, механизаторов, зоотехников, технологов по воспроизводству стада и пищевому производству, операторов машинного доения и бухгалтеров-экономистов.

Такой формат в Татарстане существует с 2013 года. После профессиональных испытаний организаторы определят победителей в каждой специальности.

В ноябре участники встретятся в Казани

Завершит осеннюю программу Республиканский форум сельской молодежи, который пройдет в Казани 17–19 ноября. На три дня он соберет около 200 человек со всего Татарстана – председателей районных отделений АМО РТ, активистов и наставников объединения.

Форум станет общей площадкой для участников проекта «Сельская молодежь», которые в течение года работали в районах республики. Здесь подведут итоги этой работы и отметят результаты основных проектов АМО РТ. В Казани также назовут и наградят победителей семи осенних конкурсов.

Такая система работы с сельской молодежью действует в Татарстане не первый год. АМО РТ работает в республике уже 16 лет, а его отделения представлены во всех 43 муниципальных районах. С 2011 года объединение выступает основным исполнителем регионального проекта «Сельская молодежь», который поддерживают Министерство по делам молодежи РТ и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Фото предоставлены АМО РТ