Конкурсантки из Татарстана и Роза Гадиева отправились на Miss Environment International

Фото предоставлено Розой Гадиевой

«Мисс Европа 2024» Роза Гадиева, судья мировых конкурсов красоты, и представительницы России и Татарстана отправились на Филиппины на политически значимый конкурс по сохранению окружающего мира Miss Environment International 2025

Мероприятие проводится при поддержке мощного альянса государственных, муниципальных и международных экологических институтов, Комиссии по изменению климата Филиппин (CCC) – главного государственного органа в области изменения климата, мэрии Манилы, а также международных представителей ООН по окружающей среде (UNEP) и Глобального института зеленого роста (GGGI) – ключевых игроков в области глобальной экологической защиты и инклюзивного «зеленого» роста.

Роза Гадиева, «Мисс Европа 2024» из Казани, приглашена в качестве почетной гостьи и члена жюри, что подчеркивает растущее влияние Татарстана на международной арене красоты и экологии.

Вместе с ней отправились две участницы из Казани, чья деятельность непосредственно связана с защитой природы.

Анастасия Графиня реализует программу по восстановлению популяции краснокнижных оленей. Сейчас оголовье составляет более 300 особей, в природу выпущено более 80 животных. Также Анастасия занимается просветительской работой, проводя экологические лекции и вовлекая местных жителей в решение проблем экологии и окружающей среды. На конкурсе она представит Татарстан.

Карина Искандерова – экологический активист. Она учится в магистратуре (по кафедры природоохраны), посадила с командой более 3 тыс. деревьев и регулярно участвует в экспедициях по очистке озер и окружающей среды. На конкурсе она представит Россию.

Благодаря высокому уровню институциональной поддержки, глобальной экологической повестке и участию в жюри видных политических и общественных деятелей, конкурс Miss Environment International 2025 на Филиппинах обещает стать знаковым событием, где красота, лидерство и ответственность за окружающую среду объединяются на одной площадке. Мероприятию оказывает поддержку мэр Манилы Франциско Иско Морено.

«Для меня большая честь – быть лично приветствованной мэром Манилы Франциско Иско Морено на гала-вечере Miss Environment 2025. Незабываемый момент в качестве почетной гостьи», – отметила в своих социальных сетях Роза Гадиева – первая татарка, вошедшая в реестр векового конкурса «Мисс Европа» как победительница.

Фото и видео предоставлены Розой Гадиевой.