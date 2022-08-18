Конкурс художественного слова «Татар сүзе» проведет телеканал «Шаян ТВ»

Проведением конкурса художественного слова «Татар сүзе» в этом году займется детский телеканал «Шаян ТВ» телерадиокомпании «Татарстан — Новый век». На конкурс уже принимаются заявки, рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе» организаторы.

«Этот конкурс мы по эстафете приняли от Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Для нас это большая честь и ответственность. Для выхода на широкую аудиторию мы объявили его телевизионным конкурсом», — рассказала исполнительный директор и главный редактор «Шаян ТВ» Рамиля Сахабутдинова.

Она поблагодарила Комиссию по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, за то, что проект передали телеканалу.

«Мы на своем канале взращиваем кадры для телевидения и мастеров художественного слова. Поэтому конкурс „Татар сузе“ стал для нас подарком. Для тех, кто работает на татарском телевидении, название конкурса вместило в себя очень большой смысл. Мы — татары, наше слово должно быть веским. Оно должно переходить от поколения к поколению. А наш „Шаян ТВ“ — единственный телеканал, который воспитывает это поколение и работает на татарском языке», — напомнила Сахабутдинова.

Помимо расширения аудитории, телевизионный формат добавит конкурсу новых красок, уверен депутат Госсовета РТ, народный артист Татарстана Рамиль Тухватуллин. Он предположил, что зрителям покажут не только гала-концерт конкурса, но и его «закулисную» — то, как участники готовятся к испытанию.

Видеозаписи выступлений и анкеты на участие в конкурсе принимаются по электронному адресу tnvtatarsuze@mail.ru. Заявки можно присылать до 31 октября 2022 года.

Предыдущие два конкурса «Татар сузе» проходили в Татарской государственной филармонии. Примечательно, что после каждого из них в адрес организаторов звучала критика — участники жаловались на изменение условий уже в ходе конкурса, на неуважительное отношение к конкурсантам, а также на отсутствие объективности при оценке их выступлений.