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Общество 15 февраля 2024 05:16

Конкурс «Врач года — Ак чэчэклэр» — 2024 пройдет в Татарстане в июне

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В июне 2024 года в Татарстане состоится конкурс «Врач года — Ак чэчэклэр». Распоряжение о его проведении и состав оргкомитета утверждены распоряжением Правительства РТ.

Конкурс проводится для создания дополнительного стимула к совершенствованию для медиков и фармацевтов республики, а также повышения престижа профессии.

Возглавил организационный комитет глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин. В состав вошли начальник Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни аппарата Кабмина РТ Раушан Зарипов, председатель Общественного совета при Минздраве РТ Чингиз Махмутов, президент некоммерческого партнерства «Ассоциация медицинских работников Республики Татарстан» Алексей Шулаев, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и гендиректор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов.

#конкурс врач года - ак чэчэклэр
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