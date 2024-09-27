Конкурс «Туган авылым» наградил фотографов «Татар-информа» Рамиля Гали и Султана Исхакова

Фото предоставлено Рамилем Гали

Фотокорреспонденты информационного агентства «Татар-информ» Рамиль Гали и Султан Исхаков стали призерами Второго республиканского фотоконкурса «Туган авылым — Родная деревня». Церемония награждения прошла в одноименном развлекательном комплексе во Всемирный день туризма, 27 сентября.

Фотографы могли подавать заявки на конкурс в трех номинациях: «Семья — колыбель традиций», «Люди искусства», «Природа Татарстана».

Рамиль Гали с фотографией «Белая лебедь» занял второе место в номинации «Люди искусства», награду ему вручил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин. Также фотограф получил поощрительный приз в номинации «Природа Татарстана». Этот диплом Гали вручил Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков.

Фото: © Рамиль Гали

«Снимок „Белая лебедь“ я сделал в 2023 году во время Республиканского женского ифтара. Девушки-модели сидят в черной одежде от дизайнера. Девочка в белом — дочка кого-то из гостей ифтара. Она танцевала перед девушками, мне удалось поймать удачный кадр. Я даже уже забыл, что отправлял работы на этот конкурс, как будто бы почти год назад, а тут наградили и еще выставку из наших фотографий организовали», — рассказал Гали «Татар-информу».

Султан Исхаков занял третье место в номинации «Природа Татарстана». Дипломом его наградил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.