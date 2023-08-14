Шеф-повара Michelin проведут мастер-класс на фестивале «Вкусная Казань»

Фото: «Татар-информ»

Порядка 80 ресторанов, кафе, фермеров и самозанятых примут участие в гастрофестивале «Вкусная Казань», который пройдет в столице Татарстана с 19 по 20 августа. В программе – угощения, диджей-сеты, конкурсы, а также астер-класс от шеф-поваров Michelin. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

Основной концепцией фестиваля станет «Гастрономический городок», ключевыми точками которого будут Чаша и присутственные места Казанского Кремля. Разные блюда можно будет попробовать на разных площадках, каждой из которых присвоят свое название. Так, бургеры и шашлыки можно будет отведать на проспекте «Батыр», рыбные и фермерские продукты на улице Су анасы, десерты и сладости на «площади Сююмбике», а приобрести сувениры – на «алее Зиланта».

Новшеством фестиваля станет приготовление участниками феста тартара. Планируется организовать необычную подачу этого блюда: специально для него оборудуют детскую железную дорогу, в каждом вагончике которого будет блюдо от разных шефов. Выбирать самый вкусный тартар будут профессиональное жюри. Победителю присвоят статус лучшего на фестивале.

Мастер-классы и диджей-сет организуют на локации около Центра семьи «Казан». Здесь же шеф-повара продемонстрируют приготовление специально разработанного к фестивалю блюда.

В Присутственных местах Кремля откроется чайная аллея с разнообразными сладостями и самоварами. Здесь же пройдут лекции о пищевых привычках и здоровом питании.

Угощениями и мастер-классами фестиваль не ограничится – так, 20 августа планируется провести «Разговоры на диване», посвященные ресторанному бизнесу. На беседу приглашены известные спикеры из Москвы и Казани. Кроме того, в Кремле проведут фотовыставку об истории «Вкусной Казани».

Еще одной фишкой масштабного события станет мастер-класс поваров из реалити-сериала с шефами Michelin «Повара на колесах». Помогать им будет специальная собака-робот, которая будет выносить секретные ингредиенты для блюд.

Помимо этого, на фестивале состоится забег официантов, в котором будут соревноваться представители лучших ресторанов, выступления кавер-групп, а также пройдут конкурсы и розыгрыши призов.