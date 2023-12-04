«Конкурс русофобов»: Путин заявил о лицемерии международных институтов по правам человека

75-летие со дня принятия Всеобщей декларации прав человека отмечается в сложной ситуации, когда продолжается деградация международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«10 декабря исполняется 75 лет со дня принятия ООН Всеобщей декларации прав человека. К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что институты фактически контролируются Западом и демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность. Президент напомнил, что на протяжении 8 лет весь мир видел беспомощность институтов международной системы обеспечения прав человека и прямое игнорирование фактов нарушения в отношении жителей Донбасса.

«В этих структурах не просто «не замечают», но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов», – подчеркнул глава государства.