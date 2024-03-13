Конкурс, рожденный в КГЭУ, бьет все рекорды!

Пресс-служба КГЭУ

Впервые за 15 лет республиканский ежегодный межвузовский конкурс красоты и таланта среди студенток «Яз гүзәле-2024» («Мисс Весна-2024»), который зародился в Казанском энергетическом университете, вышел на федеральный уровень, и впервые за всю его историю в финал вышли 30 студенток со всего Поволжья.

Образовательно-развлекательный проект «Яз гүзәле» впервые организован в Казанском государственном энергетическом университете в 2009 году как внутривузовский, однако быстро расширил рамки и получил статус республиканского. Он направлен на воспитание уважительного отношения молодежи к культуре и традициям татарского народа, на сохранение и популяризацию татарского языка среди молодого поколения, а также на формирование у нынешнего поколения активной жизненной позиции, патриотизма, позитивных жизненных ценностей, стремления к духовному и физическому совершенству.

- У нас много говорят о родных языках, о сохранении традиций, истории. Но только говорить об этом – недостаточно. Нужно много делать. И, проводя этот конкурс, мы продолжаем традиции, которые давно заложили в нашем университете – развиваем у нашей молодежи интерес к татарскому языку и национальной культуре, - отмечает ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

Особое значение конкурс приобретает в нынешнем году, который президент РФ Владимир Путин объявил Годом семьи в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Во-первых, это юбилейный год для «Яз гүзәле»: в 2024 году он пройдет в 15 раз. Во-вторых, впервые за всю историю проект вышел на уровень Приволжского федерального округа Российской Федерации и собрал почти сотню заявок. И, наконец, в-третьих, в финал вышло рекордное количество участниц - 30 студенток со всего Поволжья.

«Яз гүзәле-2024» включает в себя заочный отбор, очный этап и финал. Среди участниц – студентки из Казани, Набережных Челнов, Астрахани, Перми, Уфы, Самары, Москвы, Чебоксар, Нижнего Новгорода и Саранска. Организаторы конкурса уже выбрали 30 девушек, которые будут участвовать в финале. Они соберутся в Казани, где с 14 по 20 марта пройдет интеллектуальный конкурс, тестирование, кулинарные и творческие испытания, а также культурно-просветительская программа.

Результаты будут оцениваться на финальном этапе. Кроме того, в программе – самопрезентация и дефиле в национальных костюмах. Финал республиканского ежегодного межвузовского конкурса красоты и таланта среди студенток вузов Приволжского федерального округа «Яз гүзәле - 2024» состоится 21 марта в 2024 года в КРК «Пирамида» (Казань). Планируется, что в зале соберется не менее тысячи зрителей. Потому что это не только яркое и завораживающее шоу с национальным колоритом и привлечением профессиональных артистов и экспертов. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу молодости, наполненную энергией добра, творчества, любви и истинной красоты!

Конкурс проводится совместно с Молодежным центром «Идель», Министерством по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.