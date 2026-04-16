Конкурс «Ремесленник года – 2026» соберет мастеров со всего Татарстана

В Татарстане дан старт республиканскому конкурсу «Ремесленник года – 2026». Он посвящен Году единства народов в Российской Федерации, а также Году воинской и трудовой доблести в Республике Татарстан. Об этом сообщили в канале MAX Минкультуры РТ.

Конкурс направлен на развитие, сохранение и популяризацию народных художественных промыслов и ремесел республики. Его задача – поддержать традиционные виды творчества, представить лучшие работы мастеров и через народную культуру способствовать патриотическому воспитанию.

Участники будут соревноваться в нескольких номинациях: «За сохранение традиций», «За креативность в творчестве», «Воинская и трудовая доблесть в ремесле» и «Юный ремесленник».

К участию допускаются народные мастера и ремесленники, профессиональные и самодеятельные художники, индивидуальные предприниматели, юридические лица, самозанятые граждане старше 18 лет, работающие на территории Татарстана. Отдельная категория предусмотрена для молодых участников – в номинации «Юный ремесленник» могут участвовать дети и молодые мастера в возрасте от 7 до 21 года.