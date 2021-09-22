Конкурс профмастерства среди госслужащих Татарстана стартовал в КФУ

Конкурс профессионального мастерства среди госслужащих Татарстана стартовал на базе Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ. С приветствием к участникам конкурса обратился руководитель Департамента государственной службы и кадров при Президенте РТ Александр Белов.

На сегодняшний день на госслужбе в Татарстане трудятся более 5,7 тыс. человек. Круг решаемых ими задач огромен. Это реализация государственных проектов и программ, оказание госуслуг, работа с обращениями граждан, информационно-аналитическое и организационное сопровождения мероприятий, а также юридическое, кадровое и финансовое обеспечение госструктур.

Напомним, республиканский конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан» проводится с 2014 года, он нацелен на повышение эффективности работы госслужащих. В конкурсе могут принять участие госслужащие с опытом работы более трех лет и не имеющие дисциплинарных взысканий.

Конкурс проходит в 2 этапа. На первом этапе оцениваются анкетные данные, знания государственных и иностранных языков, законодательства, профессиональные компетенции и умения работать в команде. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, проходят во второй этап, где им предстоит подготовить и защитить проекты, направленные на развитие Татарстана.

Победитель конкурса определяется путем суммирования баллов обоих этапов. Церемония награждения лауреатов конкурса запланировано на ноябрь текущего года. По традиции награды победителям вручает Президент Татарстана.