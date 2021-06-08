Конкурс «Проектный руководитель» соберет в Казани лучших проектных менеджеров России

В Казани с 9 по 11 июня впервые пройдет открытый всероссийский конкурс «Проектный руководитель 2021». На него приедут лучшие проектные менеджеры страны.

Конкурс организован при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова и Правительства РТ, АНО «Агентство развития проектного управления», Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» и Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Соорганизатором очного этапа мероприятия также является Центр цифровой трансформации РТ.

В состав наблюдательного совета от Республики Татарстан вошли первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов. В организационный совет были включены глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, управляющий делами министерства Рамис Галимов, заместитель руководителя Центра цифровой трансформации Константин Черников и начальник отдела организационной работы и делопроизводства центра Ильсия Суфьянова.

Главная цель конкурса — «поддержать лучших проектных менеджеров страны, распространить успешные практики и продвигать методологии проектного управления в различных сферах деятельности, в том числе в государственном секторе», отмечают организаторы события.

Оценивать состязающихся будут сертифицированные специалисты, топ-менеджеры крупнейших компаний и лидеры профессионального сообщества.

Лучшие конкурсанты будут определены в пяти номинациях: «Руководитель проекта», «Руководитель проектного офиса», «Эксперт в управлении проектом», «Лидер agile-команд» и «Лидер цифровой трансформации».

Победители получат дипломы и памятные подарки, а главное — право на бесплатное прохождение сертификации по международному стандарту IPMA. Лучшие проектные предложения будут предложены для реализации Правительству Татарстана.