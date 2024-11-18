Конкурс политплаката «В правде наша сила» ищет молодых агитаторов от 14 до 30 лет

С 15 ноября открыт прием заявок на молодежный конкурс политического плаката «В правде наша сила». Организует его Ассоциация поддержки культурных инициатив «МИР» на грант Президентского фонда культурных инициатив, сумма которого составила около 1,5 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал куратор проекта, известный казанский фотограф Евгений Кулешов.

«Есть ребята, которые рисуют или работают в этом жанре, но учатся в строительном институте или в институте культуры. Хотим привлечь и их. Изначально конкурс у нас был рассчитан на аудиторию 14-18 лет. В сентябре по рекомендации преподавателей мы согласовали вторую категорию участников – 19-30 лет. Помимо татарстанских в конкурсе могут участвовать школьники Малороссии – наших подшефных городов Лисичанск и Рубежное», – сказал Евгений Кулешов.

Работы принимаются до 15 марта 2025 года в четырех номинациях: агитационный (классический) плакат, карикатура (сатирический), коллаж, компьютерная графика. Работы принимаются в форматах 40 х 60 и 60 х 80 см, как вертикальные, так и горизонтальные. Итоги будут подводить в апреле. Лучшие плакаты станут участниками выставки в Галерее современного искусства «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

«Два критерия, которые мы требуем и от своих студентов, – это композиция и выразительность. Это лаконичность и немногословность. Это должно быть мощнейшее воздействие. Это визуальное воздействие на психику, на умы», – отметил председатель жюри конкурса, народный художник Татарстана Рашит Валиуллин.

Кроме того лучшие плакаты будут отпечатаны в количестве 250 экземпляров для каждого призового места в каждой номинации и размещены в общественных местах – в транспорте, магазинах, военных частях и т.д. Денежные призы составят 15, 10 и 5 тысяч рублей для работ, занявших, соответственно, первое, второе и третье места.

«Очень интересная выбрана тема для этого конкурса. Такой вид графического искусства как плакат, плакатная живопись недооценен в наше время. Хотя этот вид изобразительного искусства имеет богатую историю и значение в истории СССР, когда он представлял важную силу. Приятно, что этот проект в преддверии Года защитников Отечества. Я уверен, что этот проект будет иметь продолжение, что это конкурс с правильной целевой аудиторией», – сказал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

Потенциальными участниками конкурса могут стать ученики более сотни детских художественных школ искусств, профессиональных учреждений Татарстана, отметил Натфуллин.