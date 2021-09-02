Конкурс по сбору батареек объявлен в школах Татарстана

Акция по сбору отработанных источников тока стартовала в сентябре в школах Татарстана. По итогам конкурса будут объявлены победители, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В каждом районе определена школа, в которой участники акции могут сдать собранные батарейки. Для подсчета собранного количества отработанных источников тока ответственным в общеобразовательных учреждениях необходимо заполнить соответствующие таблицы и предоставить специалистам в территориальное управление Минэкологии РТ. Конкурс продлится до ноября», — объяснили в ведомстве.

Вывоз батареек из учебных заведений будет организован региональными операторами и экологами в декабре 2021 года. Награждение победителей конкурса состоится в июне 2022 года на акции «Эковесна». Силами школьников, их родителей и педагогов за 2019–2021 годы собрано 73 тонны использованных элементов питания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале нового учебного года аппараты по приему алюминиевой и пластиковой тары компании «РТ-Инвест» вновь заработали в 20 школах Казани. Регоператор еженедельно вывозит собранную тару, обеспечивая бесперебойную работу аппаратов по приему ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок.