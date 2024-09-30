Конкурс переводчиков и селенит: В Казани прошла презентация «Казанского альманаха»

Фото: пресс - служба Татарского книжного издательства

В Казани состоялась презентация «Казанского альманаха» и церемония награждения победителей конкурса переводчиков, посвящённого 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. На презентацию нового выпуска альманаха, которому дали название «Селенит», пришли писатели, читатели, редколлегия издания, представители Союза писателей Татарстана, Татарского книжного издательства, Института языка, литературы и искусства Академии наук РТ.

«Каждый выпуск альманаха носит название какого-либо камня-самоцвета. Начинали с «Агата», «Алмаза» и вот дошли по алфавиту до «Селенита». Этот минерал связан с именем Селены, богини Луны в древнегреческой мифологии. В силу этого самоцвет характеризуется утончённостью, красотой, носителем света в самом широком смысле слова. Вот и этот выпуск, по высказываниям собравшихся, получился особо познавательным и интересным» поделилась с журналистом «Татар – информа» зам. директора Татарского книжного издательства, которое и выпускает «Казанский альманах», Венера Шамсутдинова.

В рамках презентации были оглашены итоги и награждены победители конкурса переводчиков, посвящённого 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.

В выпуске «Сапфир» почти год назад «Казанский альманах» совместно с Союзом писателей Татарстана объявил конкурс перевода не известных на русском языке трёх стихотворений и публицистической статьи Г. Тукая. На конкурс поступило три десятка работ из Москвы, Уфы, Тольятти и, естественно, из городов и районов Татарстана. По итогам конкурса победителями в поэтической номинации стали: Галина Булатова (Тольятти), Борис Вайнер (Казань), Екатерина Аничкина (Альметьевск); в переводе публицистической статьи: Азат Ахунов (Казань), Руфия Муртазина (Москва), Альфия Галимуллина (Казань).

Почётные дипломы победителям вручили главный редактор «Казанского альманаха» Ахат Мушинский и заместитель председателя правления Союза писателей Татарстана Ильсияр Иксанова. Также лауреатам были перечислены денежные премии. Кроме этого, лучшие переводы будут представлены в полном собрании сочинений Габдуллы Тукая на русском языке, который готовит к выпуску Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук.

После церемонии награждения презентация альманаха продолжилась в своём обычном формате. Слово предоставлялось авторам и приглашённым гостям. Первые отвечали на вопросы, рассказывали о своей публикации, вторые делились впечатлением о содержании лунного выпуска альманаха.

Итог презентации подвел литературовед Марсель Ибрагимов. В своем выступлении он обратил внимание на необычные по своему написанию рассказы турецкой писательницы Айши Ай и отметил важность рубрики «Творчество зарубежных друзей».

«Очень важно, что этот выпуск начинается со стихов Разиля Валеева, одного из основателей «Казанского альманаха». Память о нём издание сокровенно чтит.» - подчеркнул Марсель Ибрагимов.