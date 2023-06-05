Конкурс «Парламент – 2030» в Казани собрал студентов из 80 регионов России

В исполнительном комитете города Казани состоялось награждение лауреатов Всероссийского молодежного конкурса законотворческих инициатив «Парламент-2030». В общей сложности в нем поучаствовали около 50 тыс. студентов вузов и ссузов из 80 регионов страны.

«По итогам конкурса будет издан сборник законопроектов, подготовленных ребятами, который будет направлен в парламенты субъектов России, Государственную Думу и Совет Федерации», – пояснили «Татар-информу» организаторы.

Одним из победителей конкурса прошлых лет, присутствовавшим на церемонии награждения, законопроект которого сейчас проходит экспертизу в Государственной Думе, было предложено создать Всероссийский молодежный цифровой парламент. В рамках награждения был представлен портал Всероссийского молодежного цифрового парламента.