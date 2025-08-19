Конкурс «Новая волна 2025» в Казани будет транслироваться во «ВКонтакте»

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025», который пройдет в столице Татарстана, будет транслироваться в социальной сети «ВКонтакте».

Трансляция началась уже 18 августа. В течение шести часов, с 12.00 до 18.00, происходило знакомство с конкурсантами (интервью, записи, работа со стилистами).

Похожим образом будет организован эфир и сегодня, 19 августа, а также завтра, 20 августа. Репетиции, интервью, записи, работа со стилистами будут транслироваться шесть часов, с 12.00 до 18.00.

В четверг, 21 августа, в эфир пойдут включения из фан-зоны, концерт-открытие и закулисье (репетиции звёзд, интервью, красная дорожка, концертная часть). Трансляция продлится девять часов, с 12.00 до 21.00.

Аналогичной, с 12.00 до 21.00, будет продолжительность эфира и в пятницу, 22 августа, – первый конкурсный день. Можно будет увидеть включения из фан-зоны, закулисье (репетиции конкурсантов на сцене), закулисье и концерт (репетиции звезд, интервью, красная дорожка, концертная часть).

Во второй конкурсный день – субботу, 23 августа, – всё будет также. Девять часов, с 12.00 до 21.00, – включения из фан-зоны, закулисье (репетиции конкурсантов на сцене), закулисье и концерт (репетиции звезд, интервью, красная дорожка, концертная часть).

В третий конкурсный день – воскресенье, 24 августа, в эфир попадут включения из фан-зоны, церемония награждения конкурсантов, закулисье и концерт (репетиции звезд, интервью, красная дорожка, концертная часть). Продлится трансляция с 12.00 до 21.00.

Столь же продолжительной она будет и в понедельник, 25 августа. Трансляция будет состоять из включений из фан-зоны, гала-концерта, закулисья и концерта (репетиции звезд, интервью, красная дорожка, концертная часть). Эфир будет идти с 12.00 до 21.00.

Во вторник, 26 августа, ожидаются включения из фан-зоны. концерт-закрытие, закулисье и концерт (репетиции звезд, интервью, красная дорожка, концертная часть). Трансляция продлится с 12.00 до 21.00.

Предусмотрены включения популярных казанских блогеров о Казани и Татарстане. Гостями эфира станут Венера Аитова, Юлия Торова, Руслан Бикуев, Марина Фунтикова, Ксения Хакимова, Алина Гималтдинова и Русина Семененко.