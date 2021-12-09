Конкурс на знание Конституции РФ провели в Казани в День борьбы с коррупцией

Республиканский конкурс «Знаток конституционного права» прошел в Конституционном суде Татарстан в Международный день борьбы с коррупцией. В мероприятии приняли участие школьники 9-11 классов. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского отделения Ассоциации юристов России.

Участники состязались в знании статей Конституции РФ и Конституции Татарстана, истории государства и права и ораторском искусстве.

Первое место занял ученик зеленодольского Лицея №1 Александр Кунгурцев. Второе место — ученица казанского лицея № 159 Анна Тырыс. Диплом за третье место в конкурсе был вручен ученице зеленодольского Лицея №1 Полине Тарасовой.

Победители и участники конкурса получили памятные призы от организаторов мероприятия. Также для учащихся была проведена экскурсия по зданию Конституционного суда Татарстана.