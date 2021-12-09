news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
9 декабря 2021  18:19

Конкурс на знание Конституции РФ провели в Казани в День борьбы с коррупцией

news_top_970_100

Республиканский конкурс «Знаток конституционного права» прошел в Конституционном суде Татарстан в Международный день борьбы с коррупцией. В мероприятии приняли участие школьники 9-11 классов. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского отделения Ассоциации юристов России.

Участники состязались в знании статей Конституции РФ и Конституции Татарстана, истории государства и права и ораторском искусстве.  

Первое место занял ученик зеленодольского Лицея №1 Александр Кунгурцев. Второе место — ученица казанского лицея № 159 Анна Тырыс. Диплом за третье место в конкурсе был вручен ученице зеленодольского Лицея №1 Полине Тарасовой.

Победители и участники конкурса получили памятные призы от организаторов мероприятия. Также для учащихся была проведена экскурсия по зданию Конституционного суда Татарстана.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное