Лучшие учителя физики, химии и биологии в Татарстане получат до 345 тыс. рублей

Порядок выплаты денежного поощрения учителям физики, химии и биологии, которые показывают высокие результаты в обучении школьников, планируют принять в Татарстане. Соответствующее постановление Правительства РТ проходит антикоррупционную экспертизу.





В Татарстане планируют принять порядок выплаты денежного поощрения учителям физики, химии и биологии

Единовременные выплаты педагогам

Документ определяет условия и механизм предоставления единовременных выплат педагогам государственных и муниципальных школ, реализующих программы основного и среднего общего образования по этим предметам.

Претендовать на выплату могут учителя, работающие по профильным дисциплинам, а также преподаватели вузов, совмещающие работу в школе.

Цель программы – поддержать педагогов, которые обеспечивают высокий уровень подготовки учеников по физике, химии и биологии.

Финансирование предусмотрено в бюджете Татарстана на соответствующий год и плановый период.

Выплаты распределяются по трем номинациям:

«Учитель физико-химического профиля» – до 100 премий по 345 тысяч рублей;

«Молодой учитель физико-химического профиля» – до 100 премий по 288 тысяч рублей;

«Преподаватель вуза физико-химического профиля, работающий в школе по совместительству» – до 20 премий по 230 тысяч рублей.

Основное условие получения выплаты – победа в конкурсном отборе и соответствие образования профилю преподавания. Для каждой номинации предусмотрены дополнительные требования.

Так, учителя с опытом должны иметь первую или высшую категорию и стаж более пяти лет, а также подтверждать результаты учеников: не менее 10% выпускников должны сдавать ЕГЭ по профильным предметам на 80 баллов и выше, аналогичная доля – показывать отличные результаты на ОГЭ. Также учитывается участие школьников в олимпиадах и проведение педагогом мероприятий, направленных на развитие профильных знаний.

Для молодых учителей требуется стаж до пяти лет и проведение не менее двух профильных мероприятий для школьников в год.

Преподаватели вузов, работающие в школе, должны иметь ученую степень, стаж более пяти лет и подтверждать результаты учеников, включая показатели ЕГЭ и ОГЭ, а также участие детей в олимпиадах.

Отдельно прописаны требования к кандидатам: они не должны быть включены в списки лиц, связанных с экстремистской или террористической деятельностью, не могут иметь статус иностранного агента, задолженности по налогам и не должны получать аналогичные выплаты по другим программам.

Для участия необходимо подать заявку и пакет документов, включая удостоверение личности, диплом, сведения о трудовом стаже, портфолио и документы, подтверждающие достижения. Подать заявку можно в бумажном виде или, при наличии технической возможности, в электронной форме.

По итогам оценки формируется рейтинг участников. Победителями становятся те, кто набрал наибольшее количество баллов в рамках каждой номинации. При равенстве баллов решение принимается открытым голосованием комиссии.

Грант «Физико-химический прорыв в школе»

Кроме того, в Татарстане также утвердили положение о гранте «Физико-химический прорыв в школе». Документ определяет, кто и на каких условиях может получить финансирование за развитие внеурочной деятельности по физике, химии и биологии, и на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Грант рассчитан на государственные и муниципальные школы республики. Его выдают за организацию кружков, олимпиад, конференций, экскурсий, мастер-классов и других занятий вне уроков. Победителей определяют на конкурсной основе – выбирают тех, кто предлагает наиболее эффективные решения для достижения заявленных результатов.

Оператором программы выступает Министерство образования и науки Татарстана. Все заявки подаются онлайн через систему «Мои субсидии», где же проходит отбор и взаимодействие с участниками. Информация о гранте публикуется на федеральном портале бюджетной системы и сайте министерства.

Грант распределяют по двум направлениям. Первое – за высокие результаты школьников по физике, химии и биологии. Второе – на создание и оснащение школьных лабораторий естественно-научного профиля. В первом случае школа может получить 1 млн рублей, во втором – 2 млн рублей. В каждой категории предусмотрено не более 30 победителей.

Средства можно направить на зарплаты педагогов и приглашенных специалистов, командировки, налоги, а также оплату услуг и закупку материалов. Для первой номинации действует ограничение: на учебные материалы можно потратить не более 20% суммы. Во второй – наоборот, не менее 80% должно уйти на оборудование, реактивы и учебные материалы.

Для получения гранта школы должны показать конкретные результаты. В первой номинации речь идет, в частности, о наличии профильных классов, дополнительных курсов, регулярных мероприятий, участии учеников в олимпиадах и успешной сдаче экзаменов.

Не менее половины учащихся профильных классов должны выбирать ЕГЭ по естественно-научным предметам, а среди выпускников должен быть хотя бы один, набравший 80 баллов и выше. Также важно отсутствие провалов на экзаменах и поступление выпускников в профильные колледжи и вузы.

Во второй номинации оценивают рост числа учеников, углубленно изучающих предметы, участие в олимпиадах, проведение мероприятий для школьников и учителей, а также результаты экзаменов. При этом у выпускников должны быть как минимум удовлетворительные показатели, включая наличие высоких оценок.

Все заявленные результаты школы обязаны достичь до 1 сентября года, следующего за получением гранта.

К участию допускаются школы, которые соответствуют ряду требований. Среди них – отсутствие налоговой задолженности, статуса иностранного агента, процедур банкротства и связей с экстремистской или террористической деятельностью. Также школа не должна получать аналогичное финансирование по другим программам и не может быть получателем гранта «Физико-математический прорыв в школе».

Заявка подается в электронном виде и включает сведения о школе, документы, смету расходов и описание проекта. Для первой номинации дополнительно требуется статистика по экзаменам и олимпиадам за три года, а также подтверждение сотрудничества с вузами. Для второй – данные об оснащенности школы, кадровом составе и условиях обучения.

После завершения приема заявок конкурсная комиссия рассматривает и оценивает их в течение 15 рабочих дней. Заявки ранжируют по количеству баллов, а при равенстве учитывают очередность подачи. Победителями становятся участники, занявшие первые 30 мест в каждой категории.

Результаты публикуют в открытом доступе. После этого с победителями заключают соглашения о предоставлении гранта. Деньги перечисляют единовременно: государственным школам напрямую, муниципальным – через механизм межбюджетных трансфертов.

Получатели обязаны регулярно отчитываться о расходах и достигнутых результатах. Министерство проверяет отчеты и проводит мониторинг. Если условия нарушены или показатели не достигнуты, средства придется вернуть в бюджет полностью или частично.

Развитие системы образования соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».