Конкурс на лучший проект по сохранению родных языков объявило Правительство РФ

В России стартовал прием заявок на соискание всероссийской премии «Ключевое слово», которая направлена на сохранение языкового многообразия страны. Премия инициирована Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), сообщает пресс-служба ведомства.

По словам руководителя ФАДН РФ Игоря Баринова, языковое многообразие имеет огромное значение как для России, так и для всего мира. «Премия „Ключевое слово” способствует сохранению и развитию языков малых и больших народов России, и, конечно же, русского языка, являющегося межэтнической консолидацией и объединяющего всех нас. Надеюсь, что в этом году интерес к премии, доказавшей свою востребованность, будет столь же высоким», — сказал Баринов.

Конкурс проводится по семи номинациям: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков коренных малочисленных народов», «За особые заслуги» и специальная категория «Социально ответственный бизнес».

К участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные в 2020–2021 годах и при этом ранее не принимавшие участие в нем.

Прием заявок продлится с 1 по 26 ноября 2021 года, после чего экспертный совет, в составе которого входят известные ученые и общественные деятели, приступит к оценке проектов. Итогом станет награждение обладателей лучших реализованных проектов.