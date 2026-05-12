Конкурс на лучший координационный совет предпринимателей пройдет в Татарстане

Прием заявок на VII республиканский конкурс «Лучший общественный / координационный совет предпринимателей в муниципальных образованиях Республики Татарстан» продолжается в республике. По словам председателя совета Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Фарида Сафина, в этом году ожидается участие всех районов.

«Отмечается положительная динамика роста числа участвующих муниципальных районов. Начиная с первых конкурсов, количество участников увеличивалось ежегодно. Если изначально участие принимали около 20-25 районов, то к настоящему моменту практически все муниципальные районы республики присоединились к конкурсу», – рассказал он.

Сафин добавил, что на сегодняшний день заявки на участие подали уже 42 из 45 муниципалитетов РТ. При этом в прошлых годах даже те, кто не подавал заявки, приезжали на финал конкурса, чтобы познакомиться с лучшими практиками и вживую пообщаться с представителями власти Татарстана.

При этом, президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Ильяс Нуриев подчеркнул, что конкурс представляет собой некую версию бизнес-форума, и направлен в первую очередь на диалог предпринимателей с руководством Татарстана.

«Это не только личные встречи, но и возможность задать интересующие вопросы, услышать на них ответы. Не просто ради того, чтобы узнать друг друга, а чтобы найти полезные связи, которые помогут развить бизнес, помогут выжить. Потому что сейчас как никогда очень важно объединение всех предпринимателей», – подчеркнул Нуриев.

Финал конкурса пройдет 25 мая в поселке Озерный, в Высокогорском районе, рядом с Казанью. Подробнее о программе, месте и времени проведения, можно узнать на сайте конкурса.