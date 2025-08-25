Конкурс «Мы – россияне» в Татарстане состоится 4 ноября

В честь дня Народного единства Молодежная ассамблея народов Татарстана готовится к конкурсу «Мы – россияне». Он будет направлен на медиа-искусство, сообщила председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана Диляра Дамар на митинге в честь памяти татарского писателя и поэта Мусы Джалиля и его 10-ти сподвижников.

Митинг прошел сегодня на Площади 1 Мая в Казани. На мероприятии прочли некоторые стихи известного поэта, возложили цветы к монументу Джалиля, а также наградили победителей литературного флешмоба «Поклонимся великим тем годам».

Флешмоб стартовал 21 июля этого года и проводился при поддержке Молодежной Ассамблеи народов Татарстана. Флешмоб «Поклонимся великим тем годам» собрал около 200 участников из разных творческих коллективов Татарстана. Каждый участник выкладывал видео, на котором читал стихотворения Мусы Джалиля на разных языках России.

По словам Дамар, в Ассамблее еще не планируется делать флешмобы по творчеству других поэтов из разных регионов России. Дамар отметила, что в честь дня Народного единства Молодежная ассамблея готовится к конкурсу «Мы – россияне». Он будет направлен на медиа-искусство.

«Мы планируем в празднование Дня народного единства, с 5 по 7 ноября, провести форум "Мы – россияне", где как раз-таки ребята смогут продемонстрировать через медиа-искусство, что для них патриотизм», – сообщила председатель Молодежной Ассамблеи народов РТ.

Задача конкурса «Мы – россияне» – развитие культуры, патриотизма и межнациональных отношений. Участие в нем могут принять люди с 18 до 35 лет.

«Наша задача – благодаря такому форуму создать площадку, где ребята из разных регионов смогут поделиться своим опытом, и лучшие практики будут применяться уже на таком уровне, чтобы организовывать межрегиональные мероприятия. Очень бы хотели сотрудничать с Казахстаном в этом плане, а также пригласить ребят из присоединенных регионов России», – подчеркнула она.