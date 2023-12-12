Конкурс молодых лидеров БРИКС и ШОС хотят проводить ежегодно

Международный конкурс «Премия молодых лидеров стран БРИКС и ШОС» могут начать проводить каждый год. Об этом заявила председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова, пишет ТАСС.

Напомним, мероприятие впервые провели в Казани 11 декабря. Участвовали в нем представители Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и России.

Садыкова отметила, что в 2024 году Россия принимает председательство в БРИКС. При этом премию, которую хотят вручать регулярно, планируют проводилась в одной из стран или менять государства из раза в раз для проведения данного мероприятия.

В этом году конкурс проводили по пяти номинациям: молодой медиаинфлюенсер года, молодой социальный предприниматель года, молодой исследователь года, проект по публичной дипломатии года, экоинициатива года. За номинацию «Молодой социальный предприниматель года» сражались авторы проектов, связанных с одной из 17 целей устойчивого развития, реализованных на территории государств-членов БРИКС или ШОС в 2022-2023 годах. В номинации «Молодой исследователь года» выступили авторы научных исследований в области истории, образования, искусства, IT, права, философии, финансов. А среди молодых медиаинфлюенсеров, участвовавших в конкурсе, — социально ответственные блогеры с не менее чем 50-тысячной аудиторией подписчиков. Как сказала Садыкова, на участие в каждой из номинаций было подано больше 40 заявок.

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков отметил, что конкурс направлен на выявление талантливой молодежи и признание вклада молодых лидеров стран БРИКС и ШОС в социально значимые сферы. Он подчеркнул, что эта премия поможет молодежи проявить себя в самых разных направлениях.