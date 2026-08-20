Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» стартует сегодня в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Церемония открытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2026» состоится сегодня в Казани. Концертная и конкурсная программы пройдут с 20 по 26 августа в зале New Wave Hall, возведенном на территории стадиона «Ак Барс Арена».

«Новая волна» подарит жителям и гостям Татарстана семь уникальных музыкальных вечеров: торжественные церемонии открытия и закрытия конкурса с участием самых популярных исполнителей, творческие вечера Игоря Саруханова и Юрия Антонова, концерт к юбилею Раймонда Паулса, вечер премьер членов жюри, грандиозный гала-концерт звезд российской эстрады. А главное – конкурсные программы, в которых молодые исполнители продемонстрируют свои вокальные возможности в стремлении стать лучшим из лучших», – говорится в сообщении организаторов мероприятия.

В этом году в конкурсе участвуют 12 исполнителей из четырех стран: Флора Бичахчян (Армения), София Рустамова (Беларусь), ӘMRE (Казахстан), Аркадий Евтушенко (Россия), Анастасия Иванова (Россия), Игнат Изотов (Россия, Татарстан), Лист (Россия), Артем Миньков (Россия), Милана Пономаренко (Россия), Ника Терентьева (Россия), ISTOKIYA (Россия), TROFIM GRANN (Россия).

Председатель жюри конкурса – народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой. В жюри также вошли Игорь Матвиенко, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Лолита, Олег Газманов, Алсу, Ани Лорак, Алексей Чумаков, Anna Asti, Дмитрий Лорен, Люся Чеботина. Музыканты оценят выступления конкурсантов по системе от 6 до 10 баллов.

В первый день фестиваля на сцене New Wave Hall выступят Филипп Киркоров, Алсу, Игорь Крутой, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Anna Asti, Дима Билан, Ани Лорак, Александр Буйнов, Лариса Долина, Артур Пирожков, Artik & Asti, Люся Чеботина, Анна Егоян, Виктория Черенцова, Татьяна Куртукова, Роза Зергерли, Мот & By Индия, Юлианна Караулова,Tasso, Владимир Иванов (XIPPO), Хор Академии Игоря Крутого, а также победитель «Новой волны 2025» – Александр Лим.

Ведущими концертной программы станут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

Главная награда конкурса – статуэтка «Хрустальная волна» – представляет собой три устремившиеся ввысь волны из голубого хрусталя, увенчанные клавишами из черного хрусталя.

Призовой фонд «Новой волны 2026» составляет 9 млн рублей. Лауреаты конкурса получат памятные дипломы и специальные призы от партнеров фестиваля. Кроме того, будет вручен Приз зрительских симпатий.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» с 2002 по 2014 год проходил в латвийской Юрмале. В 2015 году конкурс начал проводиться в России – сначала в Сочи, а затем на федеральной территории «Сириус». В 2025 году фестиваль приняла Казань.

За время проведения «Новой волны» в конкурсе приняли участие более 300 исполнителей из 48 стран.