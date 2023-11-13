Конкурс медицинских студотрядов «#ТрудКрут» собрал в Казани 45 конкурсантов

В Казанском медуниверситете 10 и 11 ноября в рамках 64-го Всероссийского слета студенческих отрядов состоялся IV Всероссийский конкурс профессионального мастерства студенческих медицинских отрядов «#ТрудКрут», посвященный 60-летию студотрядов Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В общей сложности 45 конкурсантов представляли 15 региональных отделений движения, участвовал в соревновании и студенческий медицинский отряд из Беларуси. Двухдневные испытания состояли из двух этапов — практического и творческого.

Творческий этап прошел 10 ноября в студенческом пространстве КГМУ «Пульс». Он был организован в формате Science Slam: «капитаны команд представляли сообщения на медицинские темы с некоторой долей юмора».

Второй этап предполагал проверку практических навыков в Центре практических умений КГМУ. Экспертами стали преподаватели Медуниверситета и Медико-фармацевтического колледжа вуза, представители медколледжей Казани, Альметьевска, Набережных Челнов и Зеленодольска, а также проректор Гомельского медуниверситета Владимир Похожай.

Конкурсантам пришлось пройти четыре испытания на определение уровня умения оказать медицинскую помощь в самых разных ситуациях.

Первое испытание предполагало оценку слаженности работы — участники оказывали первую помощь при жизнеугрожающих состояниях: проводили сердечно-легочную реанимацию, купировали эпилептический статус и обеспечивали безопасность пострадавших. При этом в модуль было добавлено оказание психологической помощи для свидетелей несчастного случая.

Вторым испытанием стал уход за пациентом в условиях стационара. Здесь оценивалась грамотность выполнения сестринских манипуляций, в том числе использования средств индивидуальной защиты и надлежащего выполнения врачебных назначений. Речь шла о санации раневых поверхностей, перевязке, придании определенного положения пациенту, осуществлении общего ухода.

В ходе третьего испытания, подразумевающего уход за пациентом в домашних условиях, требовалось продемонстрировать коммуникативные навыки. В роли патронажной участковой медицинской сестры студентам предстояло оценить состояние пациента, недавно выписавшегося из стационара, дать рекомендации относительно перенесенного заболевания дыхательной системы и обучить использованию ингаляторов.

Во время четвертого испытания («Уход за пациентами в условиях дневного стационара») студенты показали свои навыки третичной профилактики, предполагающей реабилитацию пациентов после перенесенных заболеваний.

Татарстанское региональное отделение в 2023 году было организатором мероприятия и не выставляло свою команду. Первое место заняла команда Воронежского регионального отделения в составе Андрея Радченко, Алины Роднищевой и Людмилы Халаимовой. Второй стала команда Челябинского регионального отделения, третьей — Пермского.